Giarrusso (PE): “Sammartino? Tutti hanno cercato i suoi voti”

AgenPress. “La cosa più squallida del caso Sammartino non sono le accuse, dalle quali dovrà difendersi come è giusto, quanto il constatare che questo protagonista della vita politica siciliana sia passato con nonchalance da destra a sinistra al centro e di nuovo a destra, corteggiato da tutti per il suo “pacchetto di voti”, e oggi indagato per cose avvenute quando era con la sinistra e quando era con la destra, il che la dice lunga su tanta politica e tanti politici e capetti siciliani”, attacca l’eurodeputato Dino Giarrusso.

“Sono orgoglioso di aver preso 120mila voti puliti, portati solo dalla fiducia avuta dai siciliani in me, giacché nessuno mi ha aiutato, mai. Pare invece ci siano casi addirittura di voti comprati per le europee, il che è inquietante.

Il dato politico, al di là delle sentenze che verranno, è tanto amaro quanto vero: chi è onesto e ha un consenso pulito è temuto, osteggiato pure dai propri compagni di partito o di coalizione, mentre chi invece ha clientele o sistemi opachi per raccattare consensi, viene corteggiato ed accettato a braccia aperte da tutti i cacicchi locali, che poi in giornate come queste fanno finta di non sapere chi fosse il loro ex-sodale, e lo attaccano sfidando il ridicolo”, conclude l’eurodeputato catanese.