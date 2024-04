G7. Cameron: usare i beni russi colpiti da sanzioni per sostenere l’Ucraina. Putin paghi la distruzione che ha provocato

AgenPress – “L’Ucraina avrà il nostro sostegno senza esitazioni fino a quando non sarà vittoriosa e potrà ottenere una pace giusta. E’ vitale che si raggiunga un accordo per usare i beni russi colpiti da sanzioni per sostenere l’Ucraina e far sì che la Russia paghi per la distruzione che ha provocato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron, atteso a Capri per il G7 esteri, citato in una nota di Londra, ed esorterà i suoi omologhi del G7 ad aumentare il sostegno all’Ucraina, invitandoli a mettere in campo sforzi più ambiziosi per indebolire il complesso industriale della difesa russa, anche spingendo i Paesi terzi a contrastare i tentativi di eludere le sanzioni. Incoraggerà inoltre i partner a essere pronti a agire contro coloro che aiutano la Russia a rifornire la sua macchina da guerra.

I Ministri degli Esteri del G7 – si preannuncia – ribadiranno inoltre la necessità di prevenire una guerra regionale a seguito del pericoloso attacco dell’Iran contro Israele. La risposta collettiva del G7 al conflitto in corso in Medio Oriente, a una Cina più assertiva e all’emigrazione irregolare saranno ugualmente all’ordine del giorno.

Cameron ribadirà al G7 l’impegno del Regno Unito per la sicurezza di Israele e discuterà con i suoi omologhi su come ridurre le tensioni regionali. I sette Paesi continueranno a lavorare con gli alleati in Europa e in tutto il Medio Oriente per fermare i combattimenti a Gaza, spingendo per una pausa immediata per far entrare gli aiuti e liberare gli ostaggi, così da poter progredire verso una tregua sostenibile e permanente