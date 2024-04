Cameron: è chiaro che Israele sta decidendo di attaccare l’Iran. Netanyahu: ci riserviamo il diritto all’autodifesa

AgenPress – Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha detto mercoledì che è chiaro che Israele ha preso la decisione di rispondere all’attacco senza precedenti di droni e missili da parte dell’Iran nel fine settimana e spera che la ritorsione venga effettuata in modo da ridurre al minimo l’escalation.

Cameron ha parlato con i giornalisti in Israele dopo aver incontrato il presidente Isaac Herzog.

Il suo viaggio è coinciso con la visita della sua omologo tedesca Annalena Baerbock. I due sono stati i primi diplomatici occidentali a visitare Israele dopo l’attacco diretto dell’Iran al Paese nel fine settimana.

Le loro missioni sono avvenute mentre gli alleati occidentali discutevano con Israele su come rispondere all’Iran, che ha lanciato centinaia di droni e missili balistici e da crociera contro il paese nella notte tra sabato e domenica. Mentre Israele ha promesso di reagire all’Iran, i suoi alleati sollecitano moderazione per evitare che una situazione già polveriera esploda in una grande guerra regionale.

“È chiaro che gli israeliani stanno prendendo la decisione di agire”, ha detto Cameron. “Speriamo che lo facciano in un modo che faccia il meno possibile per aggravare la situazione” e che sia “intelligente e allo stesso tempo duro”.

“È giusto mostrare solidarietà a Israele”, ha osservato Cameron, che ha anche chiesto ai paesi del G7 di imporre sanzioni all’Iran. “Ciò che vogliamo vedere sono sanzioni coordinate contro l’Iran”, ha detto, accusando Teheran di essere “dietro gran parte dell’attività maligna in questa regione”.

“Penso che possiamo fare di più per mostrare un fronte unito”, ha detto del G7, i cui ministri degli Esteri si incontreranno sull’isola italiana di Capri nei prossimi giorni.

Il massimo diplomatico britannico ha inoltre sostenuto che all’Iran deve essere “dato un messaggio chiaro e inequivocabile” sul suo sostegno al gruppo terroristico palestinese Hamas, al suo alleato Hezbollah con sede in Libano e ai ribelli Houthi dello Yemen, tutti sostenuti dall’Iran.