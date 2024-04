Omicidio Willy. Mario Pincarelli si sposa con Laura Roffo: “sono innamorata, credo nella sua innocenza”

AgenPress – Nel carcere Borgata Vecchia di Civitavecchia si è celebrato il matrimonio di Mario Pincarelli, uno dei condannati in via definitiva (21 anni) per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte Laura Raffo ha 28 anni, commessa, nata a Bracciano e “innamorata” e convinta dell’innocenza di Pincarelli. Dopo averlo visto in Tv ha cominciato a scrivergli delle lettere e poi gli ha proposto il matrimonio.

Niente foto per loro ma la possibilità di potersi vedere in durante i colloqui in carcere una volta a settimana.

Willy, 21enne è stato massacrato di botte e ucciso il 6 settembre del 2020 in piazza a Colleferro. In mattinata ci sono state tensioni fuori dal carcere, con una persona, probabilmente un parente della sposa, che si è scagliato contro giornalisti e fotografi, insultandoli e sputandogli addosso. La sposa è arrivata a bordo di una Fiat 500 con un vestito rosa lucido e il volto coperto, per nascondersi dalle telecamere, diretta verso la cappella per incontrare lo sposo. Il matrimonio consentirà ai novelli sposi d’incontrarsi una volta a settimana in carcere.

Lei con l’abito in cady, rosa antico glitterato all’esterno e bianco all’interno, spacco a lasciar intravedere il tatuaggio, una rosa. E’ arrivata su una Fiat 500 nera coprendosi il volto con un fitto velo dark dal quale spuntano solo le ciocche di capelli biondi lunghi fino alle spalle.

A scortarla verso la cappella sono i familiari che le fanno quadrato intorno ed urlano contro i giornalisti: giurano di non volere notorietà, “Schifosi, andate via”.

“Credo a Mario, per me è innocente. Sono innamorata di lui e aspetterò che esca dal carcere”, ha detto dopo essere diventata sua moglie.