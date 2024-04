Inflazione: Istat, marzo +1,2%. Voli europei +26,7% in un solo mese

AgenPress. Secondo i dati definitivi di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è salita all’1,2%.

“Una stangata di Pasqua che non è certo di buon auspicio per i prossimi ponti del 25 aprile e del 1° maggio. I dati definitivi di marzo confermano i rincari astronomici che colpiscono gli italiani in vacanza” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In testa alla top ten dei rialzi mensili, infatti, i Voli europei che rispetto a febbraio decollano del 26,7%. Medaglia d’argento per i voli intercontinentali con +8,9% (in media quelli internazionali salgono del 20%). Al terzo posto i Voli nazionali con +7,9%. Insomma, l’intero podio è legato al trasporto aereo. Non va molto meglio per i Pacchetti vacanza internazionali, +3,6% in un solo mese o per Alberghi, motel e pensioni che costano l’1,9% in più rispetto a un mese fa. Anche su base annua i dati sono sconfortanti: Alberghi, motel e pensioni +6,8%, Voli internazionali +7,3%, Pacchetti vacanza nazionali +8,2%, Voli europei +16,5%, Voli nazionali +19,1%, rialzo che li colloca al 4° posto della top ten degli aumenti tendenziali, dopo Gas tutelato (+51%), Olio di oliva (+45,7%), Pere (+20,1%). Insomma, prosegue la speculazione sulla voglia di vacanze degli italiani” prosegue Dona.

“Per una coppia con due figli, l’inflazione a +1,2% significa, nonostante il risparmio sulla voce Abitazione ed elettricità pari a 318 euro, un aumento del costo della vita pari a 273 euro su base annua, dei quali ben 233 euro servono solo per far fronte ai rincari del 2,9% di cibo e bevande. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 226 euro, di cui 211 euro in più sono necessari per mangiare e bere. Per una famiglia media sono 168 euro per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con un aggravio complessivo pari a 298 euro, +277 soltanto per nutrirsi e dissetarsi” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di marzo Prodotti alimentari e bevande analcoliche 168 211 233 277 2,9 Bevande alcoliche e tabacchi 8 10 10 11 1,5 Abbigliamento e calzature 21 30 35 40 1,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -286 -311 -318 -357 -6,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 19 24 24 31 1,5 Servizi sanitari e spese per la salute 22 26 24 24 1,6 Trasporti 77 105 125 128 2,4 Comunicazioni -49 -64 -68 -72 -5,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 6 8 9 10 0,5 Istruzione 3 7 9 12 1,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 64 88 98 104 4 Altri beni e servizi 69 93 92 91 3,1 TOTALE RINCARO ANNUO 121 226 273 298 1,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati