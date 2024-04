Gallipoli: proponeva in affitto case vacanza inesistenti

AgenPress. I Finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno smascherato una truffa ‘on line’ nel settore degli affitti di appartamenti destinati ad alloggio per turisti.

In particolare le Fiamme Gialle hanno accertato che un soggetto italiano, spacciandosi quale ‘agente immobiliare’, anche attraverso il ricorso all’utilizzo di piattaforme ‘on line’, avrebbe offerto, nel Comune di Gallipoli, case vacanza in affitto, di cui non aveva la disponibilità, a prezzi concorrenziali, previo versamento da parte dei malcapitati di congrui anticipi a titolo di caparra che talvolta superavano anche il 50% del costo dell’intero soggiorno.

A seguito di talune segnalazioni effettuate presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli da parte di turisti vittime della truffa, i Finanzieri sono riusciti a risalire, anche attraverso l’effettuazione di indagini bancarie e finanziarie, all’identificazione puntuale del responsabile dell’illecito, che è stato conseguentemente denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce.