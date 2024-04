Ue. La Commissione approva il piano Ucraina per le riforme. Al via erogazione di 50 mld per il 2024-2027

AgenPress – La Commissione europea ha approvato il piano per l’Ucraina, che costituisce la base per l’attuazione dello strumento UE da 50 miliardi di euro per l’Ucraina per il periodo 2024-2027.

Lo ha affermato la Commissione europea in un comunicato stampa pubblicato sul suo sito web.

“Oggi la Commissione ha adottato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che valuta positivamente il piano Ucraina, la strategia globale di riforme e investimenti dell’Ucraina per i prossimi quattro anni. Questo importante passo apre la strada a un sostegno regolare e prevedibile all’Ucraina nell’ambito del piano dell’UE allo strumento per l’Ucraina da 50 miliardi di euro”, si legge nel comunicato stampa.

Secondo il documento, i finanziamenti nell’ambito dello strumento aiuteranno l’Ucraina a mantenere in funzione la propria amministrazione, a pagare stipendi e pensioni, a fornire servizi pubblici di base e a sostenere la ripresa e la ricostruzione mentre continua a difendersi dall’aggressione della Russia.

“La strategia dell’Ucraina per le riforme e gli investimenti offre una solida base per ricostruire un’Ucraina più moderna e prospera, nel suo cammino verso l’UE. La valutazione positiva del piano per l’Ucraina da parte della Commissione aprirà la strada a pagamenti regolari nell’ambito dello strumento per l’Ucraina. Con la proposta odierna , dimostriamo ancora una volta che l’Europa sta al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario e che siamo pronti a fornire il sostegno finanziario tanto necessario”, ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

I pagamenti saranno erogati subordinatamente all’attuazione delle misure concordate di riforma e investimento indicate nell’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio. Inoltre, il sostegno finanziario nell’ambito del piano per l’Ucraina sarà reso disponibile a condizione che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici efficaci.

“La valutazione del piano per l’Ucraina da parte della Commissione si basa sui criteri stabiliti dal regolamento dello strumento per l’Ucraina. In particolare, la Commissione ha valutato se il piano per l’Ucraina costituisce una risposta mirata ed equilibrata agli obiettivi dello strumento per l’Ucraina, se affronta i problemi sfide del percorso di adesione dell’Ucraina e se risponde alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina”, si legge nel comunicato stampa.

Secondo la valutazione della Commissione, il piano per l’Ucraina risponde efficacemente agli obiettivi dello strumento per l’Ucraina, individuando le riforme e gli investimenti chiave che possono stimolare la crescita economica sostenibile e attrarre investimenti, per amplificare il potenziale di crescita del paese nel medio-lungo termine. Il Piano fornisce inoltre un quadro per guidare la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina. Infine, la valutazione rileva che il Piano propone meccanismi e modalità adeguati per tutelare gli interessi finanziari dell’UE, garantendo un’attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci sul Piano.

Il Piano Ucraina individua 69 riforme e 10 investimenti, suddivisi in 146 indicatori qualitativi e quantitativi. Le riforme proposte nell’ambito del Piano Ucraina coprono 15 settori tra cui energia, agricoltura, trasporti, transizione verde e digitale, capitale umano, nonché imprese statali, contesto imprenditoriale, finanze pubbliche e decentramento. Mirano a rafforzare la resilienza macroeconomica e finanziaria dell’Ucraina, migliorare la governance, aumentare la capacità e l’efficienza dell’amministrazione, la responsabilità e l’integrità del sistema giudiziario, sostenere lo sviluppo del settore privato e creare un ambiente favorevole alla crescita economica sostenibile. Si prevede che diverse riforme contribuiranno agli sforzi dell’Ucraina nel percorso di adesione promuovendo l’allineamento con l’acquis dell’UE, in particolare nella pubblica amministrazione, nella gestione delle finanze pubbliche, nella lotta al riciclaggio di denaro, negli appalti pubblici, nonché nei settori dei trasporti e agroalimentare. Gli investimenti riguardano i settori del capitale umano, dell’energia, dei trasporti, dell’agroalimentare, dell’ambiente imprenditoriale e delle politiche regionali.

A seguito della valutazione positiva del piano per l’Ucraina da parte della Commissione, gli Stati membri hanno un mese di tempo per adottare la decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione.

L’adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio consentirebbe alla Commissione di erogare fino a 1,89 miliardi di euro in prefinanziamenti fino all’avvio dei regolari esborsi legati all’attuazione degli indicatori di riforma e di investimento nell’ambito del piano per l’Ucraina.