Taiwan progetta un nuovo comando anti-Cina per difendere le acque territoriali

AgenPress – L’esercito prevede di lanciare un nuovo comando combattente entro due anni per difendere le acque territoriali di Taiwan.

La Marina istituirà un comando combattente costiero per migliorare le capacità di combattimento marittimo, incorporando unità come la Brigata Haifeng, il Fast Attack Boat Combat Group e il Naval Maritime Surveillance and Reconnaissance Command, ha riferito la CNA . Una fonte a conoscenza della questione domenica (14 aprile) ha affermato che il piano è quello di istituire nel 2026 un comando che assumerà responsabilità di difesa fino a 44 km (24 miglia nautiche) dalle coste di Taiwan per scoraggiare le forze cinesi attraverso una fitta rete di difese antinave. missili.

Il quartier generale del comando navale ha affermato che la nuova unità integrerà capacità di sorveglianza marittima, combattimento e comunicazione, nonché forze costiere mobili. Inoltre, verrà istituito un sistema di comando e controllo decentralizzato per migliorare l’efficacia delle operazioni di intercettazione congiunte e aumentare la profondità difensiva.

Taiwan sta rafforzando le sue capacità di combattimento marittimo acquistando 100 sistemi di lancio Harpoon Coastal Defense System (HCDS) dagli Stati Uniti Entro il 2028, compresi i sistemi fabbricati negli Stati Uniti e i missili Hsiung Feng II e III di produzione nazionale, il totale dei missili antinave di Taiwan supererà i 1.000 .

I piani preliminari includono la creazione di basi della Brigata Haifeng a Yunlin, Tainan, Zuoying, Pingtung (due località) e vicino a Taitung. I relativi progetti di costruzione sono già in corso.

Il nuovo comando combattente del litorale è una risposta all’espansione della Brigata Haifeng e alla produzione di massa di armi di fabbricazione nazionale. Sarà organizzato in quattro gruppi d’attacco: Nord, Centro, Sud ed Est, per stabilire precise capacità di combattimento marittimo basate sui missili attorno allo Stretto di Taiwan.

Una fonte ha detto alla CNA che l’ufficiale in comando sarà un vice ammiraglio e la formazione è prevista per il 2026, con incarichi assegnati internamente dalla Marina.

Tuttavia, la fonte ha sottolineato che la nuova unità è ancora in fase di pianificazione e la sua data di formazione e le sue responsabilità non sono state ancora del tutto definite.