Taiwan. Nel 2023 cani e gatti da compagnia hanno superato quota 100mila, più dei neonati

AgenPress – Nel 2023 a Taiwan c’erano quasi 100.000 cani e gatti da compagnia in più rispetto ai neonati, con un numero di felini che superava i bambini.

Con Taiwan sulla buona strada per diventare una “ società super anziana ” quest’anno, nel 2023 sono stati registrati 232.196 cani e gatti, rispetto a 135.571 neonati. L’anno scorso sono stati registrati 94.544 cani e 137.652 gatti, con questi ultimi che hanno superato i neonati di oltre 2.000.

Negli ultimi cinque anni, nonostante l’aumento del numero dei pediatri, il tasso di crescita di Taiwan è rallentato. Secondo le statistiche della Taiwan Medical Association, nel 2022 c’erano 3.077 pediatri.

Nel 2023, c’erano 1.880 medici specializzati nella cura dei bambini sotto i 3 anni, distribuiti tra 1.048 istituzioni mediche, che fornivano assistenza a 195.552 bambini piccoli.

Al contrario, la domanda di cure veterinarie è cresciuta. Secondo Hsu Jung-pin, vicedirettore generale dell’Agenzia per l’ispezione sanitaria degli animali e delle piante del Ministero dell’Agricoltura, al 29 febbraio c’erano 5.773 veterinari in tutta Taiwan, di cui ben il 69%, ovvero 3.993 individui, specializzato in “medicina degli animali da compagnia”.

Proporzioni più elevate di veterinari si trovano nelle aree urbanizzate. A Hsinchu, la percentuale raggiunge l’89%, seguita da Nuova Taipei con l’84,3%, Kaohsiung con il 78,4%, Taoyuan con il 76,7%, Taipei con il 76,4%, Taichung con il 76,1% e Tainan con il 70%.

I veterinari che servono animali da compagnia sono diventati la maggioranza dei veterinari. Più della metà dei veterinari in 13 contee e città di Taiwan esercitano in ospedali o cliniche per animali. Nelle restanti nove contee e città, la percentuale varia dal 30% al 40%, mentre la contea di Kinmen è all’11,8% e la contea di Lienchiang è allo 0%.

Yang Hsiao-po, presidente dell’Associazione medica veterinaria di Taipei, stima che ci siano circa 1.700-1.800 ospedali per animali a livello nazionale. Tuttavia, le proiezioni del settore suggeriscono che entro la fine del 2024 questo numero salirà a 2.000.

Yang ha affermato che gli animali domestici possono avere un effetto terapeutico sulle persone e prolungare la durata media della vita umana.

Quando ha iniziato la sua attività 22 anni fa, pensava che gli ospedali per animali sarebbero serviti principalmente a “persone anziane che portavano i loro cani anziani”. Ora, circa il 70% del suo reddito proviene dal trattamento di animali domestici per patologie come il diabete e le malattie cardiache.

Taiwan è stato il primo paese asiatico ad approvare una legge che vieta il consumo umano di carne di cane e gatto.

Un emendamento alla legge sulla protezione degli animali, approvato martedì dallo Yuan legislativo, indica un cambiamento di atteggiamento a Taiwan da “una società in cui la carne di cane veniva consumata regolarmente, a una in cui molte persone trattano cani e gatti come membri preziosi delle loro famiglie”.

Sempre più cani e gatti sono visti come animali domestici; La presidente di Taiwan Tsai Ing -wen ha spesso posato con i suoi due gatti durante la sua campagna presidenziale del 2016 e ha adottato tre cani dalla sua elezione.

La carne di cane viene consumata in molte parti dell’Asia come una prelibatezza. La carne di gatto viene consumata meno frequentemente e alcune ordinanze municipali di Taiwan ne vietano il consumo. Martedì l’approvazione della legge storica è stata la prima legislazione nazionale contro questa pratica.