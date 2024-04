Milano: Mirabelli (PD), la criminalità è aggressiva e inquina l’economia legale

AgenPress. “L’inchiesta della DDA di Milano che, questa mattina, ha portato al sequestro di 4 società che gestiscono locali all’interno del nuovo mercato comunale all’Isola e all’arresto di 14 persone per vari reati ed associazione mafiosa, è preoccupante. Si conferma quanto la criminalità organizzata sia presente e aggressiva nel tentativo di penetrare e inquinare l’economia legale.

È un’ulteriore dimostrazione della necessità di alzare la guardia è di non sottovalutare la pericolosità delle mafie. Grazie alla DDA e alle forze dell’ordine la criminalità organizzata viene, come è successo oggi, colpita e contrastata ma servono l’impegno, la consapevolezza e l’attenzione di tutti, a cominciare dalla politica, per combatterla con ancora più efficacia”.

Lo scrive su facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e componente della Commissione Parlamentare Antimafia.