Israele. Gabinetto di guerra, daremo una risposta “forte” all’Iran, ma non scateneremo una guerra regionale

AgenPress – Il gabinetto di guerra ha concluso una discussione sulla risposta di Israele al massiccio bombardamento di missili e droni iraniani, tra gli appelli a Gerusalemme di prestare cautela, per non innescare una guerra regionale, e riferisce che una mossa di ritorsione potrebbe arrivare “non appena Lunedi.”

In un rapporto non fornito da fonti, Channel 12 ha affermato che il gabinetto di guerra ha deciso di rispondere “chiaramente e con forza” contro l’Iran con una risposta progettata per inviare il messaggio che Israele “non permetterà che un attacco di tale portata contro di lui passi senza una reazione”.

La risposta sarebbe anche finalizzata a chiarire che Israele non permetterà agli iraniani di “stabilire l’equazione” che hanno cercato di affermare negli ultimi giorni, afferma il rapporto. Questo era un evidente riferimento all’avvertimento dell’Iran secondo cui i futuri attacchi israeliani sul territorio iraniano, comprese le sue sedi diplomatiche internazionali, d’ora in poi saranno nuovamente affrontati da attacchi iraniani di ritorsione contro Israele.

Tuttavia, il rapporto di Channel 12 ha aggiunto che Israele non vuole che la sua risposta scateni una guerra regionale, o che distrugga la coalizione che lo ha aiutato a difendersi dall’attacco dell’Iran. Ha inoltre osservato che Israele intende coordinare la sua azione con gli Stati Uniti.

La riunione del gabinetto di guerra si è conclusa quando il sito di notizie Axios ha riferito che il ministro della Difesa Yoav Gallant aveva detto alla sua controparte americana in una chiamata domenicale che Israele “non ha altra scelta che rispondere” all’attacco dell’Iran, dato l’uso di missili balistici.

Secondo fonti citate nel rapporto Gallant ha anche detto al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin che “Israele non accetterà un’equazione in cui l’Iran risponde con un attacco diretto ogni volta che Israele colpisce obiettivi in ​​Siria”.

Sabato l’Iran ha lanciato un assalto diretto senza precedenti contro Israele, inviando circa 300 droni e missili d’attacco, come rappresaglia per un attacco mortale del 1 aprile contro un edificio nel complesso dell’ambasciata di Teheran in Siria, in cui sono stati uccisi diversi comandanti del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana. , che dà la colpa a Israele.

Secondo le forze di difesa israeliane, l’attacco dell’Iran comprendeva 170 droni, 30 missili da crociera e 120 missili balistici, il 99% dei quali sono stati intercettati dalle difese aeree.