Baldini (MaxiBasket): “Importante trasmettere i valori dello sport”

AgenPress. Si è concluso ieri, presso il comune di Viterbo, il raduno della squadra “FIMBA MaxiBasket” che prossimamente dovrà affrontare i campionati europei che quest’anno saranno a Pesaro.

Tre giorni all’insegna dello sport e con un’attenzione particolare al sociale attraverso una conferenza in comune e un gioco con i ragazzi diversamente abili. Allenamenti e partita si sono svolti al PalaMalè di Viterbo. “Personalmente credo che sia molto importante trasmettere i valori dello sport anche attraverso lo sport non giovanile.

Il MaxiBasket attraverso raduni e con le sue giocatrici provenienti da regioni di tutta Italia vuole diffondere la cultura dello sport , il suo valore sociale e il contributo che lo sport riveste per il benessere psicofisico. Finalmente lo sport è entrato in Costituzione, ma manca ancora molto per far sì che tutti possano capire il vero valore dello sport anche dal punto di vista educativo e formativo della personalità”.

Così l’ex campionessa di Basket l’on. Maria Teresa Baldini, che spiega: “FIMBA MaxiBasket” prova a dare un contributo direttamente sul campo con la certezza che il messaggio di questa squadra italiana sia un valore aggiunto, che solo le donne sanno fare per tutto il basket, maschile e femminile”.