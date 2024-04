Antitrust: istruttoria su Rynair. Unione Nazionale Consumatori: bene, si faccia in fretta

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato nel Bollettino l’avvio del procedimento cautelare nei confronti di Ryanair in relazione all’accusa di impedire alle agenzie di utilizzare il sito ryanair.com per effettuare l’acquisto dei biglietti aerei per conto dei propri clienti.

“Bene, si faccia in fretta! E’ importante che si faccia subito chiarezza e si intervenga senza indugi, considerato l’approssimarsi delle vacanze e dei Ponti del 25 aprile e del 1° maggio. La tempistica di 8 giorni per poter presentare memorie scritte e l’aver già fissato per il 18 aprile l’eventuale audizione, laddove richiesta, dinanzi all’Antitrust, si spera acceleri le conclusioni del procedimento e gli eventuali provvedimenti cautelari” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.