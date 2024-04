Usa. Stephen King. Con il ritardo degli aiuti i repubblicani radicali alla Camera dei Rappresentanti stanno uccidendo l’Ucraina

AgenPress – Lo scrittore americano Stephen King, che ha sostenuto l’Ucraina dall’inizio dell’invasione su vasta scala da parte della Russia, ha commentato il ritardo e il costante rinvio da parte dei repubblicani della Camera del voto sugli aiuti militari all’Ucraina.

Lo ha detto in un post sulla piattaforma di social media X.

“I repubblicani radicali alla Camera dei Rappresentanti stanno essenzialmente uccidendo l’Ucraina. Come ha detto un commentatore repubblicano conservatore, ‘Putin deve darsi un pizzicotto'”, ha scritto King.

Il Senato il mese scorso ha approvato un pacchetto di finanziamenti per la sicurezza nazionale da 95 miliardi di dollari, che comprendeva 60 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina. Ma il presidente della Camera Mike Johnson si è rifiutato di presentare il disegno di legge mentre gli alleati di Trump alla Camera si sono opposti alla fornitura di maggiori aiuti a Kiev.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che i repubblicani sono pronti a sostenere ulteriori aiuti all’Ucraina se arrivano sotto forma di prestito.