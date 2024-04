Usa. La Camera dei Rappresentanti valuterà questa settimana il pacchetto di aiuti all’Ucraina

AgenPress – Questa settimana ci sarà un enorme sostegno da parte della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per il pacchetto che include finanziamenti per gli aiuti militari all’Ucraina.

Lo ha detto il presidente della commissione intelligence della Camera dei rappresentanti, Mike Turner.

Commentando la posizione del candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump sugli aiuti all’Ucraina, Turner ha osservato che tutti negli Stati Uniti “sono stati molto dalla parte della comprensione” che la situazione è a un punto critico.

“La Russia sta cominciando a guadagnare terreno. L’Ucraina sta cominciando a perdere la capacità di difendersi. Gli Stati Uniti devono farsi avanti e fornire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno. E penso che questa settimana vedremo un sostegno schiacciante alla Camera.

Il 13 febbraio il Senato ha approvato un pacchetto di finanziamenti per la sicurezza nazionale da 95 miliardi di dollari, che comprendeva 60 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina. Ma il presidente della Camera Mike Johnson si è rifiutato di presentare il disegno di legge mentre gli alleati di Trump alla Camera si sono opposti alla fornitura di maggiori aiuti a Kiev.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che i repubblicani sono pronti a sostenere ulteriori aiuti all’Ucraina se arrivano sotto forma di prestito.