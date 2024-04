Israele. L’IDF afferma che le difese aeree sono pienamente operative e ribadisce le istruzioni sui rifugi

AgenPress – Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce delle forze di difesa israeliane, sabato sera ha rilasciato una dichiarazione video ribadendo le istruzioni ai civili israeliani di rimanere in luoghi protetti.

“Vi ricordo che non importa da dove viene lanciata la minaccia, quando suona l’allarme bisogna entrare nel rifugio e attendere lì per almeno dieci minuti”, ha detto Hagari.

“Ti aggiorneremo in tempo reale se ti verrà richiesto di rimanere lì per un periodo più lungo. L’Array di difesa aerea è pienamente operativo e sta intercettando le minacce ovunque sia necessario, anche in questo preciso momento. In questo momento, numerosi aerei IAF sono in volo, pronti a contrastare qualsiasi minaccia”, ha continuato Hagari.

Ha avvertito che i civili “potrebbero sentire esplosioni dovute alle intercettazioni o la caduta di detriti.

“Poiché le minacce sono diverse, gli allarmi potrebbero estendersi a vaste aree”, ha affermato. “Continua ad agire in modo responsabile e calmo come hai fatto e ad aderire alle istruzioni. Siamo forti e capaci di gestire questo evento.” Hagari ha detto che pubblicherà ulteriori aggiornamenti a breve.