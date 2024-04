Israele. Ben Gvir: la risposta contro l’ Iran non deve essere debole. Smotrich: riecheggi in tutto il Medio Oriente

AgenPress – Due dei ministri più intransigenti del governo israeliano domenica hanno sollecitato una risposta ferma all’attacco notturno di droni e missili iraniani contro Israele.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich sollecita una risposta che “riecheggi in tutto il Medio Oriente” e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha affermato che Israele dovrebbe “impazzire”.

Smotrich, il capo del partito di estrema destra Sionismo religioso, ha affermato che se Israele esitasse, “metteremo noi stessi e i nostri figli in pericolo esistenziale”.

In una dichiarazione video, Smotrich ha definito questo un “momento di verità”, dicendo: “Se la nostra risposta risuonerà in tutto il Medio Oriente per le generazioni a venire, vinceremo”.

Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Jewish Power, ha affermato che la risposta di Israele non deve essere “debole” e che “i concetti di contenimento e proporzionalità sono concetti morti il ​​7 ottobre”, il giorno dell’attacco di Hamas al Israele. Né Smotrich né Ben Gvir sono membri del gabinetto di guerra israeliano.