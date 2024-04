Israele. Bambino di 10 anni gravemente ferito dalle schegge di un missile durante l’attacco iraniano

AgenPress – Secondo il servizio di emergenza israeliano, un bambino di 10 anni è stato gravemente ferito dalle schegge di un missile intercettore durante l’attacco iraniano a Israele.

Il bambino è stato ferito nella regione del Negev, nel sud di Israele, dalle schegge di un missile intercettore lanciato per intercettare un proiettile iraniano, ha detto un portavoce del servizio di emergenza israeliano Magen David Adom (MDA).

Il ragazzo ha subito un trauma cranico ed era privo di sensi, ha detto la MDA in una dichiarazione successiva. È stato portato in ospedale per ulteriori cure.

La MDA aveva precedentemente affermato che non erano stati segnalati danni subiti direttamente a causa degli attacchi iraniani su Israele.