Iran. Ministero Esteri: l’attacco a Israele è “autodifesa” dopo quello a Damasco

AgenPress – Il Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che il Paese ha risposto a quello che ha definito “l’atto aggressivo del regime sionista contro l’ambasciata iraniana a Damasco”.

In una dichiarazione rilasciata su Telegram, il ministero ha affermato che le forze armate iraniane “stanno esercitando il diritto intrinseco all’autodifesa previsto dall’articolo 5 della Carta delle Nazioni Unite e in risposta alle ripetute aggressioni militari del regime sionista e al martirio dei funzionari consiglieri militari dell’Iran che lavoravano in questo paese [Siria] su invito del governo siriano” e soprattutto in risposta all’attacco al consolato iraniano a Damasco all’inizio di questo mese.

“Il ricorso da parte della Repubblica Islamica dell’Iran a misure difensive nell’esercizio del diritto all’autodifesa dimostra l’approccio responsabile dell’Iran alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale in un momento in cui le azioni illegali e genocide del regime di apartheid sionista contro la nazione palestinese e il regime stesso ripetute aggressioni militari”.

“Se necessario, la Repubblica islamica dell’Iran non esiterà ad adottare ulteriori misure difensive per proteggere i suoi interessi legittimi contro qualsiasi azione militare aggressiva e uso illegale della forza”.

Israele non ha confermato di aver effettuato l’attacco a Damasco il 1 aprile, ma ha negato l’affermazione dell’Iran secondo cui l’edificio colpito era un consolato, affermando che si trattava di un “edificio militare delle forze Quds”.