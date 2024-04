Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà dopo l’attacco dell’Iran a Israele

AgenPress. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà oggi dopo che Israele ha chiesto un incontro urgente a seguito dell’attacco iraniano. Il Consiglio formato da 15 membri si riunirà alle 16:00, ora locale, a New York.

L’ambasciatore israeliano presso l’ONU, Gilad Erdan, ha chiesto che il Consiglio si riunisca per condannare l’Iran per le “gravi violazioni e agire immediatamente per designare l’IRGC (Guardia rivoluzionaria iraniana) come organizzazione terroristica”.

In una lettera al presidente del Consiglio, Erdan ha affermato che l’attacco è una “seria minaccia” alla pace e alla sicurezza globale, indicando che si aspetta che il Consiglio utilizzi ogni mezzo per intraprendere azioni concrete contro l’Iran.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente dell’Assemblea generale Dennis Francis hanno espresso separatamente preoccupazione per l’attacco e hanno esortato Israele e Iran a esercitare la massima moderazione per evitare un’ulteriore escalation della tensione nella regione.