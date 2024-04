G7. Videoconferenza dei leader sugli sviluppi in Medio Oriente

AgenPress. I leader dei Paesi partecipanti al Gruppo G7 si stanno svolgendo in teleconferenza per discutere degli sviluppi in Medio Oriente, come annunciato dal governo italiano, che detiene la presidenza di turno del G7.

“Il nostro governo ribadisce ancora una volta la propria condanna degli attacchi dell’Iran contro Israele”, ha scritto in un post il primo ministro italiano Giorgia Meloni.

“Esprimiamo forte preoccupazione per l’ulteriore destabilizzazione della regione e continuiamo a lavorare affinché ciò possa essere evitato”, ha aggiunto il capo del governo di Roma.