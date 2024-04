G7. Tajani: sostegno a Israele e condanna per l’attacco iraniano. Lavoriamo per cessate il fuoco a Gaza e aiuti umanitari

AgenPress – Dalla riunione del G7 presieduto da Giorgia Meloni “sono arrivati “segnali chiari di sostegno a Israele e di condanna per l’attacco iraniano, ma il messaggio è anche quello di portare pace, invitando entrambe le parti a non avviare altre operazioni militari”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Dobbiamo capire cosa succederà nei prossimi giorni, al momento la situazione mi sembra meno tesa”. Il G7 lavora anche per favorire un “cessate il fuoco a Gaza e per l’invio di beni alimentari per la popolazione”, e “speriamo che le parti in causa ci ascoltino, un’escalation non gioverebbe a nessuno”, ha aggiunto Tajani, che proseguirà i contatti con i partner anche nei prossimi giorni.

Martedì vedrà il ministro degli Esteri canadese, mercoledì il segretario di Stato americano Antony Blinken, e poi presiederà il G7 a Capri con la situazione nel Medio Oriente al centro dell’agenda.