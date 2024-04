G7. Dichiarazione del Leader sull’attacco dell’Iran contro Israele

AgenPress. Noi, i Leader del G7, condanniamo inequivocabilmente e nei termini più forti l’attacco diretto e senza precedenti dell’Iran contro Israele. L’Iran ha lanciato centinaia di droni e missili verso Israele che, con l’aiuto dei suoi partner, ha sconfitto l’attacco.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà e sostegno a Israele e al suo popolo e riaffermiamo

il nostro impegno per la sua sicurezza.

Con le sue azioni, l’Iran ha compiuto ulteriori passi verso la destabilizzazione della regione

e rischia di provocare un’escalation regionale incontrollabile. Questo deve essere evitato.

Continueremo a lavorare per stabilizzare la situazione ed evitare un’ulteriore escalation. In

questo spirito, chiediamo che l’Iran e i suoi proxies cessino i loro attacchi, e siamo pronti

ad adottare ulteriori misure ora e in risposta a ulteriori iniziative destabilizzanti.

Rafforzeremo inoltre la nostra cooperazione per porre fine alla crisi a Gaza, anche

continuando a lavorare per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e per il rilascio

degli ostaggi da parte di Hamas, e forniremo maggiore assistenza umanitaria ai palestinesi

che ne hanno bisogno