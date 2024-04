G7. Appello dei leader: evitare ulteriore escalation, cessare le ostilità e liberare gli ostaggi

AgenPress – Per “evitare un’ulteriore escalation” in Medio Oriente, i leader del G7 “hanno rivolto un appello per porre fine alla crisi a Gaza attraverso la cessazione delle ostilità e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas”. Lo riferisce il comunicato della presidenza italiana, spiegando che i leader hanno “garantito la prosecuzione dell’aiuto umanitario verso la popolazione palestinese”.

“Rafforzeremo inoltre – si legge nella dichiarazione dei leader al termine del G7 -la nostra cooperazione per porre fine alla crisi a Gaza, anche continuando a lavorare per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e per il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas, e forniremo maggiore assistenza umanitaria ai palestinesi bisognosi”.