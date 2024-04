Conte: noi siamo la buona politica non l’antipolitica. Lottiamo per la legalità e contro la corruzione

AgenPress – “Non siamo l’antipolitica, siamo la buona politica. Siamo orgogliosi dei nostri principi. Al centro, per noi, c’è la lotta per la legalità e contro la corruzione.

Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, intervenendo a Corigliano-Rossano ad un incontro con i gruppi territoriali. “Il Governo non prenda in giro i calabresi. Lavoriamo per le infrastrutture che servono. E i tagli alla sanità sono inaccettabili per la Calabria, che è in testa alle classifiche per la fuga dei cittadini per curarsi altrove”.

“Mi riterrò soddisfatto nella misura in cui sarà applicato il patto per la legalità che abbiamo preparato e messo a disposizione di tutti, per prevenire malaffare e infiltrazioni”.

“Il M5S è in una fase nuova, non rimane alla finestra a urlare onestà e inveire contro il sistema: ci affidiamo alle nostre competenze per cambiarlo il sistema, e aggredire tutte le incrostazioni di potere clientelare”.

“Ritengo meschine le accuse di opportunismo e sciacallaggio che anche alcuni commentatori ci riversano addosso. Il punto è che c’è un’ampia fascia di elettori che non va più a votare: la possiamo mobilitare solo mostrando rigore e sensibilità per la legalità e l’etica pubblica, non semplicemente facendo appelli all’unità e invocando ammucchiate”.