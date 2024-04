AgenPress. In seguito all’attacco iraniano contro Israele, l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell ha convocato per martedì una videoconferenza straordinaria dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Unione Europea.

Come ha scritto su X, il loro obiettivo è contribuire a calmare la situazione e la sicurezza in Medio Oriente.