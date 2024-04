Sydney. Un uomo accoltella le persone in centro commerciale. Sette morti, tra cui lo stesso aggressore. Tra i feriti un bambino di 9 mesi

AgenPress – Un uomo ha pugnalato a morte sei persone in un affollato centro commerciale di Sydney sabato prima di essere colpito a morte, ha detto la polizia. Nell’attacco sono rimaste ferite anche diverse persone, tra cui un bambino di 9 mesi.

Il sospettato ha accoltellato nove persone nel centro commerciale Westfield a Bondi Junction, che si trova nella periferia orientale della città, prima che un ispettore di polizia gli sparasse dopo che si era voltato e aveva sollevato un coltello, ha detto ai giornalisti il ​​vice commissario di polizia del New South Wales Anthony Cooke. Sei delle vittime e il sospettato sono morti. La polizia non ha dettagli specifici sulle condizioni dei feriti.

Cooke ha detto di ritenere che il sospettato abbia agito da solo ed era “contento che non vi fosse alcuna minaccia continua”. Ha detto che i funzionari non sapevano chi fosse l’autore del reato. “Questo è abbastanza crudo”, ha detto, e un’indagine “lunga e precisa” era appena iniziata.

Ha detto che non c’era “nulla di cui siamo a conoscenza sulla scena che possa indicare un movente o un’ideologia”. Quando gli è stato chiesto se i funzionari escludessero il terrorismo, ha risposto: “Non escludiamo nulla”.

Cooke ha detto che l’ispettore di polizia, un alto ufficiale, era solo quando ha affrontato il sospettato e lo ha ingaggiato subito dopo il suo arrivo sulla scena, “salvando la vita di una serie di persone”.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l’attacco.

“Sono stato informato dall’AFP sugli eventi devastanti a Bondi Junction. Tragicamente, sono state segnalate numerose vittime e i primi pensieri di tutti gli australiani sono rivolti alle persone colpite e ai loro cari”, ha affermato Albanese. “Il nostro cuore va ai feriti e offriamo i nostri ringraziamenti a coloro che si prendono cura di loro, nonché ai nostri coraggiosi polizia e primi soccorritori.”

Reece Kershaw, il commissario della polizia federale australiana, ha affermato che è “troppo presto per determinare il movente” e ha avvertito che sarebbe “inutile fare speculazioni” in questa fase.

Alla domanda se ci siano informazioni sul fatto che si sia trattato di un attacco terroristico, Kershaw ha detto “avendo parlato con il commissario di polizia del NSW, in questa fase è troppo presto per dare questa valutazione. Tuttavia, tutte le agenzie, le agenzie giuste, stanno lavorando insieme per effettuare tale valutazione”.