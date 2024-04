Leoluca Orlando: “O il PD cambia o ha un solo anno di vita”

AgenPress. “Se il PD è un partito di cacicchi? L’anno scorso davo due anni di vita al partito, perché sono convinto che la correntocrazia è una malattia terminale. Oggi gli rimane un anno di vita di rilevanza politica, se non cambia. Per essere alternativi alla destra sovranista, Schlein e Conte non devono lasciarsi prendere dalle competizioni”.

“I candidati del PD sono scelti anche in base alle correnti. Non mi hanno candidato perché non appartengo a una corrente: se avessi preso il caffè con qualche capocorrente forse oggi sarei candidato”.

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio.

“Ho lasciato il PD perché oggi la logica correntizia è quella che prevale. A Schlein ho detto che con me avrebbe perso tempo”, ha aggiunto Orlando.