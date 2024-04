AgenPress – A partire dalle 23:00, ora locale, di sabato, le attività educative, le gite scolastiche saranno sospese e ci saranno raduni limitati nel timore di un attacco da parte dell’Iran, secondo una dichiarazione delle Forze di Difesa Israeliane.

I raduni saranno limitati a un massimo di 1.000 persone attorno al confine di Gaza e nel nord, seguendo quella che l’IDF ha definito “una valutazione situazionale”.