Israele. Hagari: l’Iran finanzia e addestra i terroristi. Subirà gravi conseguenze se aggraverà la situazione

AgenPress – “L’Iran subirà le conseguenze della scelta di aggravare ulteriormente la situazione”. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari in un comunicato diffuso durante il riposo sabbatico. “Israele – ha aggiunto – è in massima allerta. Abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere Israele da ulteriori aggressioni iraniane. Siamo anche pronti a rispondere. L’Idf è pronto a tutti gli scenari e intraprenderà i passi necessari, insieme ai suoi alleati, per proteggere il popolo di Israele”.

“L’Iran – ha proseguito Hagari – finanzia, addestra e arma i mandatari del terrorismo in tutto il Medio Oriente e oltre. Hamas, sostenuto dall’Iran, ha iniziato questa guerra il 7 ottobre; Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha ampliato questa guerra l’8 ottobre; e da allora, le milizie appoggiate dall’Iran in Iraq e Siria, e gli Houthi appoggiati dall’Iran nello Yemen, hanno trasformato questo conflitto in un conflitto globale”.

“L’Iran – ha sottolineato – è il più grande Stato sponsor del terrorismo nel mondo. La sua rete terroristica non minaccia solo il popolo di Israele, di Gaza, del Libano e della Siria; il regime iraniano alimenta la guerra in Ucraina e oltre”.