Giornalisti, uomini di sport e della cultura premiati a Montecatini

L’Hotel BelVedere di Montecatini Terme ha ospitato il Premio Città di Montecatini Terme d’Europa “Giornalismo, sport e cultura” organizzato dalla Consulting Service Sport Italia di Rossano Dolfi in collaborazione con Franco Morabito presidente Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi (Ussi)

AgenPress. L’evento, aperto dal Canto degli Italiani intonato dal tenore trevigiano Francesco Grollo, è stato condotto dalla giornalista di Rai Sport Simona Rolandi che ha accolto come padrone di casa il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini. “Dai nostri nonni e bisnonni – ha detto il Sindaco – Montecatini è stata creata per far arrivare qua a curare le persone, non soltanto nel corpo, ma anche nel fisico e nella mente. Ritengo la nostra città anche terra ideale per il divertimento e per celebrare queste eccellenze”.