Ue, Borchia (Lega): “Firma accordo PRIMA passo significativo nella riduzione cause immigrazione di massa”

AgenPress. “La sottoscrizione dell’accordo PRIMA (Partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea), alla presenza di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, e di Hadja Lahbib, ministro degli Esteri e degli Affari europei, in rappresentanza della Presidenza belga, rappresenta un passo significativo nella riduzione delle cause dell’immigrazione di massa dal Nord-Africa e Medio Oriente”.

Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, coordinatore per ID in commissione ITRE, commentando la firma dell’accordo PRIMA tenutasi a Bruxelles.

“Un risultato importante sia a livello personale, avendo condotto il negoziato tra Parlamento e Consiglio, sia di concretezza di cooperazione e sviluppo per aiutare le popolazioni delle aree svantaggiate attraverso la creazione di opportunità nell’area del Mediterraneo. PRIMA è, senza dubbio, un modello vincente per affrontare le problematiche legate alla scarsità d’acqua e al miglioramento delle risorse agroalimentari”.