Ministro regionale della Gioventù russo si dimette dopo le accuse di una relazione omosessuale

Nel suo post su Telegram Khinshtein ha allegato documenti che, a suo dire, provavano che Burtsev e il suo subordinato, Andrey Zolotukhin, erano andati insieme in vacanza per una settimana per il compleanno di Zolotukhin e avevano soggiornato nella stessa camera d’albergo.

Diverse ore dopo Burtsev ha annunciato le sue dimissioni in un post di VK, affermando di essere “assolutamente in disaccordo” con le accuse e di “confutarle”. Tuttavia, ha detto che si dimetterà comunque perché ritiene che sia sbagliato “gettare un’ombra sulla politica giovanile della regione”.

In Russia da dieci anni è in vigore una legge che vieta la diffusione della cosiddetta “propaganda gay” tra i bambini. Tuttavia, negli ultimi anni , la persecuzione delle minoranze sessuali in Russia è aumentata notevolmente. Nel 2022, la legge sulla “propaganda gay” è stata modificata per applicarla al pubblico di qualsiasi età, non solo ai bambini, e nel novembre 2023, la Corte Suprema russa ha ufficialmente considerato il “movimento LGBT internazionale” un’organizzazione estremista, mettendo di fatto fuorilegge l’attivismo LGBT nel paese. .

Solo nel marzo 2024, i gestori di un club gay russo sono stati arrestati per il loro presunto coinvolgimento in una “organizzazione estremista”, un altro club gay è stato costretto a chiudere dopo un’irruzione da parte della polizia, e un uomo russo è stato arrestato e accusato di uso di “simboli estremisti” quando avrebbe inviato un’emoji con la bandiera arcobaleno in una chat privata con solo 11 membri.