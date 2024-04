Italian Political Awards, nasce il premio che valorizza le politiche pubbliche del Parlamento

AgenPress. Si è tenuta ieri a Roma, presso l’università Luiss Guido Carli, laprima edizione di Italian Political Awards (IPA), il premio ideato e promosso dall’associazione Italian Politics, in collaborazione con la LUISS School of Government e la FERPI. L’obiettivo è quello di valorizzare le politiche pubbliche attraverso l’identificazione dei membri del Parlamento italiano che si sono distinti, per il loro contributo contenutistico e l’elaborazione di nuove attività di policy making orientate a risolvere i problemi del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le categorie sono cinque: Innovazione Digitale; Energia e Ambiente; Infrastrutture e Trasporti; Sanità; Cultura, Ricerca e Formazione.

“Ringrazio l’Italian Political Awards per questa iniziativa che è la prima nel suo genere perché racconta la politica. Spesso, invece, assistiamo a un racconto superficiale e caricaturale”, ha dichiarato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. “In realtà in tutti i partiti ci sono molti parlamentari che lavorano in maniera seria e che ascoltano i territori arrivando a trasformare questo lavoro in proposte politiche concrete. Il Parlamento è lo specchio della società e il nostro è un grande Paese. È giusto, pertanto, raccontare la fatica e l’impegno di tante persone che lavorano in Parlamento“.

Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato della Repubblica, ha dichiarato che: “L’ItalianPolitical Awards è un Premio particolarmente significativo in una fase in cui, finalmente,l’antipolitica sta venendo meno e sta riemergendo il valore delle persone. Iniziare a far capire ai cittadini italiani che ci sono parlamentari validi, competenti che hanno voglia di fare e soprattutto che lavorano, mi sembra che sia un importante momento di confronto e un buon riconoscimento“.

Secondo Giovanni Orsina, Direttore della Luiss School of Government: “Anche se decenni di antiparlamentarismo e crisi del politico ce lo hanno troppo spesso fatto dimenticare, una società non può fare a meno della politica e una democrazia non può fare a meno di un’assemblea elettiva come luogo privilegiato della politica. L’Italian Political Awards vuole contribuire a ricordarci queste banali verità, valorizzando il lavoro di deputati e senatori agli occhi dell’opinione pubblica e dando il giusto riconoscimento all’impegno di chi ha fatto un buon lavoro“.

Giuseppe De Lucia, Presidente di Italian Politics, ha osservato che: “È il primo premio dedicato alla politica italiana nato per valorizzare le attività parlamentari e per stimolare la classe politica a fare sempre meglio. Senza politiche pubbliche di qualità riesce difficile affrontare le sfide che il Paese deve affrontare – come ad esempio – la transizione digitale ed ambientale e il Parlamento in questo ha un ruolo fondamentale. Molti parlamentari hanno apprezzato questa volontà di misurare il loro lavoro e contribuire ad una diversa narrazione del lavoro parlamentare”.

Filippo Nani, Presidente della Ferpi, ha sottolineato che: “Siamo particolarmente felici di far parte del progetto di Italian Politics: come relatori pubblici e comunicatori siamo sempre in prima linea per ricordare che la responsabilità dell’agire politico è il senso e il significato di tutte le professioni ed in particolare della nostra. Un premio per i membri del Parlamento crea un senso di comunità e di condivisione sistemica che, siamo certi, crescerà sempre di più nel nostro Paese”.

I vincitori