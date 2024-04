Industria: Istat, fatturato gennaio -3,1% su mese. Unione Naz. Consumatori: una Caporetto!

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a gennaio scende del 3,1% sul mese precedente e del 3,6% su base annua.

“Una Caporetto! Un pessimo inizio d’anno. Il 2024 comincia nel peggiore dei modi. Dopo il rialzo di dicembre, che sembrava di buon auspicio per il 2024, ora arriva una doccia fredda per le nostre industrie” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non c’è un dato che sia positivo, né congiunturale né tendenziale, né in valore né in volume, né interno né estero. Insomma, peggio di così non si può!” conclude Dona