Giornata del Made in Italy, in Cilento un evento dedicato alla dieta Mediterranea

Promuovere stili di vita sani e preservare il nostro patrimonio alimentare

AgenPress. Il 15 aprile, in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, il Ministero della Salute organizza in Cilento, nella provincia di Salerno, l’evento dal titolo “Dieta Mediterranea – Promuovere stili di vita sani e preservare il nostro patrimonio alimentare”.

Alle ore 11, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci visiterà il Museo vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi dove lo studioso Ancel Keys condusse uno storico studio che evidenziò i benefici della Dieta Mediterranea per la prevenzione delle malattie croniche degenerative.

Alle 15.30, a Paestum, presso il Museo del Parco Archeologico, si terrà l’evento, moderato dalla conduttrice televisiva Daniela Ferolla, dedicato alla promozione degli stili di vita sani e della dieta mediterranea, riconosciuta Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Sono previsti momenti di confronto con un panel d’esperti e l’intervista al Ministro della Salute.

Insieme al Ministro Schillaci e al Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, interverranno il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

Alle 18.00 si terrà l’incontro “Il valore della Dieta Mediterranea coniugando salute e gusto” a cura di Alessandro Circiello, Chef e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio, che proporrà un menù ideato sulla base dei 5 colori della dieta mediterranea.

L’evento del pomeriggio sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it