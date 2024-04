Altipiani di Arcinazzo. Trovata maremmana incinta impiccata ad un albero. Enpa: presentato una denuncia

AgenPress – E’ stata trovata ieri impiccata con una corda ad un albero, ormai senza vita, da un escursionista sui monti degli Altipiani di Arcinazzo, in provincia di Frosinone. Insieme a lei, sono morti i cuccioli che aspettava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Forestali di Fiuggi e la Asl di Frosinone. I veterinari Asl hanno accertato che il cane, una femmina di maremmano, era incinta. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia attraverso il suo ufficio legale.

Come riporta la testata giornalistica “informare h24” “la sconcertante scoperta è stata fatta da un uomo che stava facendo un’escursione sul monte Retafani. Percorrendo la via Lucis, il sentiero dedicato a Papa Wojtyla, si è imbattuto nella povera cagna che pendeva penzoloni da un ramo. L’uomo ha allertato le autorità e sul posto sono giunti i Carabinieri della Forestale di Fiuggi. Accertato il reato, i militari hanno informato il servizio veterinario di Anagni per la rimozione della carcassa e hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’ orribile gesto”.

“Un orrore! Che ci ricorda – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – quanto sia fondamentale l’inasprimento delle pene per chi compie reati così efferati nei confronti degli animali. Si fa una gran fatica a portare i responsabili in Tribunale e poi, per l’esiguità della pena, se la cavano davvero con poco, troppo poco, magari solo con una multa. Speriamo che con la proposta di legge sull’inasprimento delle pene che sarà in discussione alla Camera lunedì prossimo si faccia finalmente un passo avanti”.