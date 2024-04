Il libro di memorie postumo di Alexey Navalny “Patriot” sarà pubblicato il prossimo autunno

AgenPress – Le memorie del leader dell’opposizione russa ucciso, Alexey Navalny, che ha scritto mentre era in prigione, saranno pubblicate in ottobre. Lo ha riferito il New York Times. Nel libro intitolato Patriot, Navalny scrive della sua vita, delle sue attività politiche, della sua famiglia e dei suoi figli, degli attentati alla sua vita e degli attacchi ai suoi cari.

Navalny è morto in una colonia penale artica il 16 febbraio mentre scontava una condanna a 19 anni per accuse di “estremismo” ampiamente considerate politicamente motivate.

Essendo uno dei più accesi oppositori politici del presidente Vladimir Putin, l’attivista ha guadagnato notorietà per le sue eleganti indagini anti-corruzione nel decennio precedente alla sua morte, che secondo gli alleati sono state orchestrate dal Cremlino.

Navalny ha iniziato a scrivere le sue memorie dopo essere sopravvissuto a un avvelenamento del 2020 con l’agente nervino dell’era sovietica Novichok, ha scritto sua moglie Yulia Navalnaya su X. “È stato attratto in modo inaspettatamente rapido. Gli piaceva ricordare gli eventi della sua vita in relazione agli eventi [in Russia]”.

