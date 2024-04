Ue. Patto immigrazione. FDI vota a favore, Lega contro. Proposta deludente, non risolve il problema dei flussi illegali

AgenPress – Fratelli d’Italia all’Eurocamera ha votato a favore in sette votazioni su dieci sui testi del Patto di migrazione esprimendosi in maniera contraria solo sul regolamento sull’asilo e la migrazione – l’unico appoggiato dal Pd – che prevede la solidarietà obbligatoria dei Paesi membri. Ha votato, invece, sì ai due testi considerati più in bilico nel pacchetto: quello sulle procedure di asilo accelerate e quello sulla gestione delle crisi migratorie. Su entrambi i testi la maggioranza del gruppo Ecr, di cui Fdi fa parte, ha votato contro. Sul testo sulla gestione delle crisi, inoltre, 2 eurodeputati si sono astenuti: Berlato e Fiocchi.

“Il Parlamento europeo approva, per una manciata di voti, il patto sull’immigrazione. Una proposta deludente che non risolve in alcun modo il problema dei flussi illegali e clandestini lasciando sola l’Italia, ancora una volta”, afferma la Lega sui propri profili social. “La Lega ha votato CONTRO l’impianto di questa ‘riforma’, dopo aver proposto soluzioni di buonsenso per fermare le partenze e cooperare con i Paesi d’origine, tutte non prese in considerazione da un parlamento che è evidentemente lontano dagli interessi e dalle richieste di sicurezza dei cittadini europei – spiega ancora il partito di Matteo Salvini -. Basta con sinistra e socialisti, c’è bisogno di una nuova maggioranza a Bruxelles, a difesa dei Popoli europei: l’8 e il 9 giugno si cambia, col TUO voto”.