L’Unione Europea sta preparando il 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia

AgenPress – “Abbiamo iniziato a preparare il 14° pacchetto di sanzioni, che dovrebbe essere adottato in primavera. Probabilmente includerà un ampio elenco di misure restrittive con un forte impatto antielusione, ad esempio nel settore marittimo, mentre la Russia continua a cercare di violare il tetto massimo dei prezzi per le sue esportazioni di petrolio”.

Lo afferma il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Secondo lui, l’UE sta anche studiando come fermare l’elusione delle sanzioni attraverso le filiali occidentali che operano nei paesi extraeuropei.

“Dal punto di vista dell’UE, le società madri dell’UE che mantengono l’influenza sulle operazioni commerciali delle loro filiali estere possono assumersi la responsabilità delle operazioni intraprese da tali filiali”, ha affermato Dombrovskis.

Ha ammesso che le sanzioni contro la Russia potrebbero funzionare in modo ancora più efficace.

Ha osservato che, per una serie di ragioni, il loro impatto a breve termine è stato meno pronunciato del previsto, ma stanno avendo un impatto chiaro e materiale sull’economia russa e sulle entrate estere.

“Allo stesso tempo, bisogna ammettere che, in generale, la Russia è riuscita a creare nuove rotte commerciali in tempi relativamente brevi. Ha aumentato gli scambi con paesi che non impongono sanzioni, come Cina, India, alcuni paesi del Medio Oriente e “Mentre le esportazioni dirette verso la Russia dall’UE e da altri paesi sanzionati sono diminuite, alcune esportazioni di beni sanzionati hanno raggiunto la Russia attraverso alcuni paesi extra-UE e tramite filiali di società europee che operano al di fuori dell’UE”.

L’UE ha approvato il 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia in vista dell’anniversario dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Il pacchetto ha sanzionato 106 persone e 88 entità giuridiche responsabili di aver indebolito o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

La priorità per queste sanzioni sono state le industrie militari e di difesa russe e quelle coinvolte nella fornitura di missili dalla Corea del Nord, così come i responsabili della deportazione e della “rieducazione” militare dei bambini ucraini.