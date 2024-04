La Corte UE revoca le sanzioni ai miliardari russi Petr Aven e Mikhail Fridman

AgenPress – La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha revocato le sanzioni imposte ai miliardari cofondatori del gruppo russo Alfa, Petr Aven e Mikhail Fridman.

Aven e Fridman, due degli uomini d’affari più importanti della Russia, il cui portafoglio comprende partecipazioni in numerose banche, compagnie assicurative, operatori al dettaglio, compagnie petrolifere e fornitori di telecomunicazioni, sono stati inseriti nell’elenco delle sanzioni dell’UE subito dopo che la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina a febbraio 2022.

Con un patrimonio netto personale stimato rispettivamente a 5,9 miliardi di euro e 12 miliardi di euro dal Bloomberg Billionaires Index, sia Aven che Fridman vivono attualmente all’estero e hanno a lungo negato che siano vicini al presidente russo Vladimir Putin.

Nonostante abbiano lasciato la Russia, Fridman e Aven possiedono ancora grandi partecipazioni nell’Alfa Group, sebbene entrambi abbiano lasciato il consiglio di amministrazione nel marzo 2022.

La CGUE ha ritenuto che “nessuna delle ragioni esposte negli atti iniziali è sufficientemente comprovata e che l’inclusione dei sigg. Aven e Fridman negli elenchi controversi non era quindi giustificata”.

Nel marzo 2023, è stato rivelato che il direttore della Fondazione anticorruzione (FBK) di Alexey Navalny, Leonid Volkov, aveva scritto nel 2022 a Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, chiedendogli di intercedere per revocare le sanzioni su Aven e Fridman. In mezzo allo sdegno, Volkov lasciò il suo incarico alla FBK poco dopo che la lettera venne alla luce.

Mercoledì Volkov ha affermato che, chiedendo la revoca delle sanzioni contro i due uomini, sperava di creare un precedente che offrisse una via di fuga ai membri delle élite russe che denunciavano pubblicamente Putin e condannavano la guerra in Ucraina. Tuttavia, Volkov ha espresso la sua frustrazione per il fatto che entrambi gli uomini avessero ottenuto ciò che volevano senza averlo fatto esplicitamente.