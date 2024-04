La Conferenza di “Pace in Ucraina” si terrà in Svizzera il 15 e il 16 giugno. Russia non invitata

AgenPress – Il governo svizzero ha confermato che ospiterà a giugno nella località di Burgenstock, nel cantone di Nidvaldo, un vertice globale di pace sulla guerra della Russia contro l’Ucraina.

La conferenza che la Svizzera sta organizzando sulla “Pace in Ucraina” si terrà il 15 e 16 giugno, ha annunciato il governo svizzero. “Le condizioni per una conferenza che dia impulso a un processo di pace sono state sufficientemente soddisfatte. Il primo passo sarà quello di sviluppare un’intesa comune tra gli Stati partecipanti sul percorso per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina”, ha dichiarato il governo in un comunicato stampa.

I partecipanti dovrebbero discutere la formula di pace in 10 punti di Kiev e creare un documento congiunto su ciò che è necessario fare per ripristinare la sovranità dell’Ucraina.

Il piano prevede la prevenzione dell’ecocidio in Ucraina, la punizione dei responsabili di crimini di guerra, il ritiro di tutte le truppe russe dal territorio dell’Ucraina, il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e il rilascio di tutti i prigionieri di guerra e deportati. Le proposte chiedono inoltre di garantire la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e la sicurezza nucleare.

“Ho delineato soluzioni concrete e pratiche. Possono essere implementati. Velocemente. Sono efficaci. E se la Russia si oppone alla nostra formula di pace, vedrai che vuole solo la guerra”, ha detto Zelenskyj. “L’Ucraina è grata a tutti coloro che nel mondo ci aiutano a proteggere la libertà e a ripristinare la pace”.

A gennaio, la Svizzera ha accettato di ospitare il vertice globale , che si basa su quattro precedenti incontri a livello di consiglieri nazionali organizzati dall’Ucraina per raccogliere sostegno alla sua formula di pace.

“Attualmente esiste un sostegno internazionale sufficiente per una conferenza ad alto livello per avviare il processo di pace”, ha affermato il governo svizzero in una dichiarazione del 10 aprile .

“La conferenza mira a istituire un forum per un dialogo ad alto livello sulle modalità per raggiungere una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Mira a creare una comprensione comune di un quadro favorevole all’Ucraina questo obiettivo e una tabella di marcia concreta per il processo di pace.”

Zelensky e la sua controparte svizzera Viola Amherd hanno discusso lo stesso giorno i preparativi per il vertice, concordando “di continuare a lavorare per coinvolgere quanti più paesi possibile”, ha scritto l’ufficio presidenziale ucraino .

“La Russia non parteciperà alla conferenza” ha detto il ministro degli Esteri svizzero.

La presidente della Confederazione svizzera, Viola Amherd, ha sottolineato che la conferenza è un “primo passo verso un processo di pace”, e che non si dovrebbe prevedere un accordo definitivo tra i partecipanti alla fine del summit.

La conferenza si terrà nell’hotel Bürgenstock, sul Lago di Lucerna. La location è stata scelta per motivi di sicurezza in quanto luogo isolato e non al centro di una città, ha affermato Gabriel Luchinger, capo della divisione Sicurezza internazionale presso la Segreteria di Stato del ministero degli Esteri, nominato capo della task force che organizza questa conferenza.