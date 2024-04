Russia. Putin ordina pene più dure contro la comunità LGBT, definita organizzazione estremista. Tutti rischiano 10 anni di carcere

AgenPress – A poco più di tre decenni da quando la Russia ha depenalizzato l’omosessualità nel 1993, tre persone sono state arrestate e accusate ai sensi delle nuove dure leggi anti-LGBT del paese e rischiano 10 anni di carcere per la loro appartenenza a una “organizzazione estremista”.

Gli arresti sono una chiara indicazione di come la Russia abbia chiuso il cerchio della persecuzione delle minoranze sessuali sotto Vladimir Putin.

Il 21 marzo, un tribunale di Orenburg, nella Russia sud-occidentale, ha ordinato l’arresto del proprietario di una discoteca Vyacheslav Khasanov. Il nightclub di sua proprietà, Pose, non si è mai definito esplicitamente un club gay, definendosi invece un “bar teatrale parodia” e ospitando feste con drag queen e ballerini go-go come intrattenimento.

In un comunicato stampa che annunciava l’arresto, la corte ha affermato che, in quanto proprietario del club, Khasanov aveva organizzato la partecipazione a un’organizzazione estremista e, pubblicando foto e video di spettacoli tenuti nel club, aveva promosso “rapporti e preferenze sessuali non tradizionali”. ” Khasanov è stato arrestato all’aeroporto mentre cercava di fuggire dal Paese.

Il suo arresto ha fatto seguito all’arresto e alla detenzione di due suoi dipendenti, il direttore artistico del club, Alexander Klimov, e la sua manager Diana Kamelyanova, sono stati arrestati e posti in custodia cautelare per due mesi per “aver promosso rapporti sessuali non tradizionali tra i visitatori del sbarra”. Queste tre persone sono le prime vittime della nuova normativa repressiva. Alla fine di novembre, la Corte Suprema russa ha stabilito che il “movimento internazionale LGBT” è una “organizzazione estremista”. Quella decisione criminalizzò di fatto l’omosessualità, 30 anni dopo la sua depenalizzazione nel 1993. Solo che ora non è più l’attività sessuale ad essere vietata, ma l’identità stessa.

Se ti identifichi apertamente come queer in Russia, ora fai parte di un’organizzazione estremista e puoi essere perseguibile.

È passato molto tempo. Nel 2013 la Russia ha promulgato la cosiddetta “legge sulla propaganda gay” . Apparentemente mirata a proteggere i minori dalle informazioni che promuovono rapporti sessuali non tradizionali, la legge ha effettivamente funzionato come uno strumento di censura generale, impedendo qualsiasi rappresentazione positiva o addirittura neutra dell’omosessualità.

La legge è stata problematica fin dall’inizio, con una formulazione ambigua e poco chiara. Ciò ha comportato un’attuazione arbitraria e selettiva da parte delle autorità. In un caso, le persone sono state multate per aver tenuto uno striscione con la scritta: “I bambini hanno il diritto di sapere. Anche le persone fantastiche a volte sono gay. Anche i gay diventano grandi. L’omosessualità è naturale e normale”. Anche la condivisione di informazioni relative alla comunità LGBT sui social media o la pubblicazione di foto di persone dello stesso sesso che si baciano erano considerati propaganda LGBT e soggetti a sanzioni legali.