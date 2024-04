Omicidio Willy: Pg Cassazione chiede processo bis per i fratelli Bianchi. Via attenuanti generiche, si rivaluti l’ergastolo

AgenPress – Il Pg della Cassazione Marco Dall’Olio, ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre del 2020. Il pg ha sollecitato l’annullamento della prima sentenza di appello che ha riconosciuto le attenuanti generiche.

Gli imputati “erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy”.

In secondo grado Marco e Gabriele Bianchi erano stati condannati a 24 anni ed erano state inoltre confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

I due fratelli di Artena, esperti di arti marziali e con un curriculum di picchiatori e piccoli precedenti per spaccio, dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche a bilanciare l’aggravante dei futili motivi, puntano — tramite i legali Ippolita Naso e Valerio Spigarelli per Gabriele e Vannina Zaru per Marco — a derubricare l’omicidio volontario nel meno grave preterintenzionale che ridurrebbe così a un massimo di 18 anni la pena, ma più verosimilmente attorno ai 15.