Netanyahu. Nessuna forza al mondo fermerà l’operazione israeliana a Rafah

AgenPress – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso che “nessuna forza al mondo” fermerà Israele da un’operazione nella città di Rafah, nel sud di Gaza.

“Completeremo l’eliminazione dei battaglioni di Hamas, anche a Rafah. Nessuna forza al mondo ci fermerà. Ci sono molte forze che cercano di farlo, ma non aiuterà perché questo nemico, dopo quello che ha fatto, non lo farà più”, ha detto Netanyahu, parlando alle nuove reclute dell’IDF in una base militare nel centro di Israele.

Il leader israeliano ha detto ieri di aver deciso una data non specificata per l’offensiva, sfidando la crescente pressione globale di non assaltare una città dove si rifugiano più di 1 milione di palestinesi.