Katz. Hamas non si illuda, il ritiro delle truppe da Gaza Sud significa fine della guerra. Se l’Iran attacca risponderemo

AgenPress – “Gli israeliani non vogliono stare a Gaza. Sarà la comunità internazionale a prendersi la responsabilità della Striscia, una volta sconfitta Hamas. Ma chiunque verrà ad amministrare Gaza deve lasciare a Israele la possibilità di intervenire sul tema della sicurezza, lasciarci entrare nel caso dovessimo vedere nuove organizzazioni terroristiche”.

Così spiega Israel Katz, ministro degli Esteri israeliano e fedelissimo di Netanyahu, in un’intervista a Repubblica.

“Siamo pronti a ogni scenario. E Hamas non si illuda che il ritiro delle truppe da Gaza Sud significhi la fine della guerra”.

“Se troviamo un accordo” sul rilascio degli ostaggi “ci sarà un temporaneo cessate il fuoco quindi l’Idf non entrerà a Rafah. Ma lo farà in futuro, a tempo debito. Hamas pensa che non lo faremo? Si sbaglia”.

Dopo l’attacco a Damasco contro i pasdaran l’Iran potrebbe reagire. “Israele non si è preso la responsabilità per l’attacco, ma l’Iran ha annunciato che farà una rappresaglia contro di noi. Non ci spaventa. Non vogliamo la guerra con l’Iran, ma se ci attaccano direttamente, risponderemo”.

L’Iran è la testa del serpente. Ha fornito a Hezbollah 150 mila missili per distruggerci. L’Europa, gli Stati Uniti, l’Onu devono fermare l’Iran ed evitare che si doti dell’arma atomica. L’Occidente sta facendo un grande errore. Deve sanzionare economicamente Teheran e far sentire la pressione. Altrimenti l’Iran diventerà un’altra Nord Corea”.