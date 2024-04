Israele sta comprando 40mila tende per evacuare Rafah. Netanyahu conferma l’invasione, per gli Stati Uniti è un errore

AgenPress – Israele sta acquistando 40.000 tende per preparare l’evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla città di Rafah, nel sud di Gaza. Ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che è stata fissata una data per l’invasione israeliana dell’ultima città di Gaza situata al confine con l’Egitto. Si stima che circa 1,5 milioni di palestinesi si siano rifugiati nella città meridionale dopo essere fuggiti dai bombardamenti israeliani in altre parti del territorio.

Benjamin Netanyahu ha intensificato il suo impegno a invadere la città di Rafah, nel sud di Gaza , che ospita circa 1,4 milioni di palestinesi, la maggior parte dei quali sono sfollati da altre parti della Striscia di Gaza.

“Succederà. C’è una data”, ha detto Netanyahu lunedì in una dichiarazione video, senza fornire ulteriori dettagli.

Gli Stati Uniti, il più stretto alleato di Israele, hanno affermato che un’operazione di terra a Rafah sarebbe un errore e hanno chiesto un piano credibile per proteggere i civili. Netanyahu ha parlato mentre i negoziatori israeliani erano al Cairo per discutere gli sforzi internazionali per mediare un accordo di cessate il fuoco con il gruppo militante palestinese Hamas. Le truppe israeliane si sono ritirate domenica da Khan Younis, un’altra città nel sud di Gaza, ponendo fine a una fase chiave della guerra.

Funzionari della difesa dicono che si stanno riorganizzando in vista di un attacco a Rafah. I palestinesi che hanno visitato Khan Younis lunedì hanno affermato che la città è ormai invivibile, offrendo loro poche possibilità immediate di tornare. Molti si sono rifugiati a Rafah.