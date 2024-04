Washington Post. La Russia usa i troll, siti fake e “spin doctors” per bloccare il sostegno degli Usa all’Ucraina

AgenPress – Mosca sta cercando di minare il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina utilizzando i suoi troll e i suoi strateghi politici sullo sfondo del bisogno critico di Kiev di ulteriore assistenza americana. Lo ha riferito il Washington Post l’8 aprile dopo aver esaminato i documenti interni del Cremlino ottenuti da un servizio di intelligence europeo.

L’obiettivo dei cosiddetti spin doctors al soldo dello zar è minare il sostegno a Kiev sia negli Stati Uniti, sia nelle nazioni dell’Unione come Francia e Germania. La campagna dei troll si è concentrata su X, YouTube, Facebook e il social dell’ex presidente Donald Trump, Truth, focalizzandosi sul dipingere Volodymyr Zelensky come un corrotto, sull’enfatizzare il numero di migranti che attraversano il confine con il Messico e sull’indicare gli “americani bianchi” come la categoria più influenzata negativamente dall’invio all’estero di aiuti militari.

Gli aiuti statunitensi all’Ucraina sono stati ritardati dall’autunno 2023 , poiché varie versioni di un disegno di legge sugli aiuti esteri sono state deragliate a causa di disaccordi sulla sicurezza delle frontiere.

A febbraio, un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari a Ucraina, Israele e Taiwan è passato al Senato con il sostegno bipartisan. Il presidente della Camera Mike Johnson si è finora rifiutato di sottoporre la questione al voto della Camera dei rappresentanti a guida repubblicana.

L’ultima campagna di disinformazione russa fa parte di una strategia decennale del Cremlino che mira a “elevare le voci dei politici populisti e anti-establishment contrari al ruolo globale degli Stati Uniti”, ha affermato il Washington Post , citando analisti ed ex funzionari americani.

Secondo i media, strateghi politici e troll hanno scritto migliaia di articoli di notizie, post sui social media e commenti inventati che promuovono l’idea dell’isolazionismo americano.