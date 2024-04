Segreti per limitare le perdite alle slot online con soldi veri

AgenPress. Quando si pensa al gioco d’azzardo la mente viaggia in automatico all’immagine di una slot machine. Questo perché le slot soldi veri , dall’alba del gambling, rappresentano il gioco più utilizzato, amato e criticato del settore.

Tutte le maggiori software house – come Novomatic – investono ogni anno milioni di euro per lo sviluppo e la realizzazione di nuove slot machine online, ognuna delle quali con le proprie peculiarità, i propri vantaggi e i propri svantaggi.

Preferenze dei giocatori

Tra i giocatori vi sono, com’è ovvio che sia, differenti preferenze per quel che riguarda il numero di rulli, il numero di linee di pagamento, l’importo che può essere scommesso e via dicendo. Vi sono poi differenze relative alla qualità grafica e sonora di queste slot.

Alcuni utenti prediligono le slot online che presentano una grafica tridimensionale e accattivante, altri – più nostalgici – apprezzano maggiormente le slot in due dimensioni che tanto bene ricordano le primissime vlt apparse nei bar.

In ultimo, le slot si differenziano anche per la tipologia di jackpot proposta che, come sapete, può essere di tipo ordinario o progressivo. Il secondo caso offre vincite evidentemente meno frequenti ma con un montepremi che può arrivare ad essere davvero ricchissimo e ad ottenere le vincite record che molto spesso si leggono in rete.

Montepremi e slot machine

Il montepremi è la chiave del successo e delle sfortune delle slot machine. Sì, perché le slot sono giocate con soldi veri e solo in alcuni rari casi esse sono disponibili in modalità gratuita. Quando ciò avviene siamo dinanzi alle versioni demo o dimostrative delle slot online.

Tali versioni sono fondamentali per consentire al giocatore di padroneggiare il funzionamento e le dinamiche di una slot machine prima di affrontarla su un casinò online.

Consigli per limitare le perdite

La domanda che si pongono tutti gli appassionati è però un’altra: come vincere alle slot e – comunque – come limitare le perdite?

Come vedremo, è difficile se non impossibile rispondere alla prima domanda mentre alla seconda – seguendo una serie di accortezze – è possibile dare una risposta più articolata e, in ultima istanza, positiva.

Innanzitutto, per ridurre le perdite, è necessario che i giocatori si orientino verso i siti slot online sicuri e affidabili. Fin troppe volte, infatti, accecati dai grandi bonus o montepremi promessi, i giocatori si rivolgono a siti poco sicuri o privi della doverosa licenza ADM. Il nostro consiglio è quello di avvicinarsi a questo mondo scegliendo dei siti slot sicuri e con una licenza italiana certificata.

Selezione della slot giusta

Al fine di massimizzare le vincite, si rende necessario selezionare con cura la slot su cui si vuole giocare. Come detto in apertura, non tutte le slot machine sono uguali e vi è un grande indicatore per comprendere la qualità della slot: la percentuale dell’RTP (Return to Player).

Questo acronimo indica quanto dell’importo speso in una slot da un giocatore torna nel circuito e può finire nelle mani di un altro utente e quanto, invece, viene mantenuto dalla slot e incassato dai gestori.

Va da sé che una slot con un RTP elevato sia preferibile ad una con una percentuale inferiore. In questa sede vi consigliamo di scegliere slot con una percentuale maggiore od uguale al 95%.

Alla percentuale dell’RTP segue poi la tipologia di slot. Esse differiscono, ad esempio, per puntata minima consentita, per numero di rulli, per linee di pagamento etc. Il consiglio è quello di attivare con calma le diverse linee di pagamento, di effettuare le prime puntate con attenzione e con importi ridotti con l’obiettivo di prendere confidenza con la slot machine scelta.

Utilizzo dei bonus per massimizzare le vincite

Conoscere una slot machine è infatti cruciale per ottenere un successo. Agire sulla base dei risultati, delle diverse combinazioni e degli eventuali bonus è fondamentale per massimizzare i risultati positivi e ridurre le perdite.

I bonus diventano determinanti per la vittoria o la sconfitta in una slot machine. Questo perché, con l’evoluzione del mercato e l’arrivo dell’online, sono aumentate le probabilità di ottenere vincite e ricchi punteggi.

Tra tutto, il nostro consiglio è quello di favorire le slot machine che sono consigliate dai casinò e sulle quali è applicabile il bonus free spin.

Il bonus free spin è oggi molto frequente nei casinò online ed assicura all’utente – oltre al bonus in denaro sul proprio conto di gioco – la possibilità di mettere le mani su una serie di giri gratuiti da poter effettuare sulla propria slot di riferimento. I giri gratuiti consentono di provare in modo gratuito una slot, imparare a conoscerla e – perché no – ottenere anche le prime vincite.

Oltre ai giri gratuiti, è opportuno verificare sempre gli altri bonus casinò. Essi, pur non riguardando direttamente una singola slide, possono essere determinanti per massimizzare gli incassi o ridurre le perdite.

Ne è un esempio il bonus slot cashback che consente agli utenti di ottenere un ritorno in percentuale delle somme spese. Con tale bonus, infatti, i giocatori possono ottenere indietro il 5%, il 10% o il 15% dell’importo speso in una puntata, riducendo così la perdita.

Un’altra soluzione è invece rappresentata dai cosiddetti bonus senza deposito. Si tratta di portali che forniscono degli importi in omaggio agli utenti con la sola registrazione.

In questo caso specifico, il giocatore non deve effettuare alcun deposito e, al contrario, ha la possibilità di spendere denaro ottenuto in modo completamente gratuito. Certo, si tratta di piccole cifre che però gli consentono di visionare con cura le slot su cui giocare e di imparare lo svolgimento e i meccanismi che si celano dietro esso.

La soluzione ottimale per una massimizzazione del guadagno è quindi quella di utilizzare dei portali con bonus senza deposito o con bonus free spin dai quali cominciare la scalata verso la vincita massima.

Elena Giulia Manzoni