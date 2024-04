“Dignitas infinita”. “Per costruire la pace è necessario uscire dalla logica della legittimità della guerra”

AgenPress – “Nessuna guerra vale le lacrime di una madre che ha visto suo figlio mutilato o morto; nessuna guerra vale la perdita della vita, fosse anche di una sola persona umana, essere sacro, creato a immagine e somiglianza del creatore”.

Così il Dicastero per la Dottrina della Fede, nella Dichiarazione “Dignitas infinita”. “Tutte le guerre, per il solo fatto di contraddire la dignità umana, sono conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno. Questo risulta ancora più grave nel nostro tempo, quando è diventato normale che, al di fuori del campo di battaglia, muoiano tanti civili innocenti”, si legge nel testo a proposito di quella che Papa Francesco ha definito “una terza guerra mondiale a pezzi”.

“Con la sua scia di distruzione e dolore, la guerra attacca la dignità umana a breve e a lungo termine”, spiega il dicastero guidato dal card. Fernandez: come ripete il Papa, “pur riaffermando il diritto inalienabile alla legittima difesa, nonché la responsabilità di proteggere coloro la cui esistenza è minacciata, dobbiamo ammettere che la guerra è sempre una sconfitta dell’umanità.

“Nessuna guerra vale l’avvelenamento della nostra Casa comune; e nessuna guerra vale la disperazione di quanti sono costretti a lasciare la loro patria e vengono privati, da un momento all’altro, della loro casa e di tutti i legami familiari, amicali, sociali e culturali che sono stati costruiti, a volte attraverso generazioni”.

Di conseguenza, “anche oggi la Chiesa non può che fare sue le parole dei Pontefici, ripetendo con san Paolo VI: ‘jamais plus la guerre, jamais plus la guerre!’, e chiedendo, insieme a san Giovanni Paolo II, ‘a tutti nel nome di Dio e nel nome dell’uomo: Non uccidete! Non preparate agli uomini distruzioni e sterminio! Pensate ai vostri fratelli che soffrono fame e miseria! Rispettate la dignità e la libertà di ciascuno!’. Proprio nel nostro tempo questo è il grido della Chiesa e di tutta l’umanità”. Con Papa Francesco, il Dicastero infine afferma che “non possiamo più pensare alla guerra come soluzione. Davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile ‘guerra giusta’. Mai più la guerra!’”.

“Poiché l’umanità ricade spesso negli stessi errori del passato, “per costruire la pace è necessario uscire dalla logica della legittimità della guerra”, la proposta, insieme all’affermazione che “l’intima relazione tra fede e dignità umana rende contradittorio che la guerra sia fondata su convinzioni religiose: coloro che invocano il nome di Dio per giustificare il terrorismo, la violenza e la guerra non seguono la via di Dio: la guerra in nome della religione è una guerra contro la religione stessa”.